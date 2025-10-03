«Высшее образование – это каркас». Айтишники рассказали, почему курьер в моменте заработает больше, но проиграет в долгую

В Екатеринбурге сегодня проходит конференция «Импульс Т1», на которой обсуждают будущее ИТ-отрасли, развитие цифровых сервисов, проблемы, связанные с внедрением искусственного интеллекта и, конечно, ситуацию с кадрами. Общая негативная тенденция на рынке труда затрагивает и ИТ: как с ней справляются вузы и крупные компании, почему в моменте студенты могут прельститься работой курьера, но все равно пойдут пересдавать математику, и стоит ли опасаться, что ИИ украдет рабочие места у айтишников, рассказали эксперты холдинга «Т1» и Уральского федерального университета.

Дома лучше

В Свердловской области все больше специалистов в сфере ИТ предпочитают переезду в Москву или Санкт-Петербург возможность остаться в родном регионе. Представители ИТ-холдинга «Т1» вместе с HH.ru провели опрос и выяснили, что 16% айтишников получали предложения о релокации в столичные регионы, но решили остаться в Екатеринбурге, и сейчас 29% опрошенных специалистов трудятся удаленно на компании в Москве и Санкт-Петербурге, а 18% – в региональных филиалах крупных ИТ-компаний. Как пояснила заместитель генерального директора ИТ-холдинга «Т1» по персоналу Екатерина Колесникова, зная эту тенденцию, представители компании даже выработали KPI по развитию хабов в городах присутствия. Екатеринбург – один из них, тут работает 400 специалистов, а всего на Урале – больше 600 человек. «Мы стараемся создать целое сообщество здесь, чтобы людям было интересно работать именно в Екатеринбурге, развиваться здесь, жить здесь, быть со своей семьей, оставаться в родном регионе, но работать с крупными проектами в командах, набранных из разных точек России», – рассказала она.

Директор МВА-Центра Бизнес-школы УрФУ Лариса Малышева подчеркнула: регионы заинтересованы в том, чтобы переломить тренд на глобализацию и мобильность студентов, который пестовался многие годы. «Долгое время мы жили в условиях глобализации, все образовательные программы были состыкованы в рамках Болонской системы с зарубежными практиками. Мы были страной, которая поставляла на экспорт талантливые кадры. И сейчас нам, конечно, хочется, чтобы «где родился, там и пригодился». Задача малых городов сделать так, чтобы туда возвращались», – отметила она.

В этом смысле ИТ-специалисты могут выбирать. «Жить в Москве сложнее. Ипотека, расстояния, бытовой уровень комфрорта. Мы же предлагаем человеку, оставаясь в своем городе, выполнять разные задачи: как локальные проекты для своего региона, так и федеральные для всей страны», – добавила Екатерина Колесникова.

Кому нужна «вышка»

Директора Школы бакалавриата ИРИТ-РТФ УрФУ Максим Новиков рассказал, что кадровые проблемы в сфере ИТ несколько усугубляет наличие вакансий, не требующих квалификации или даже образования. «Есть студенты, которые даже на первом курсе задумываются: «А зачем мне университет? Что он мне может дать? Возможно, мне стоит пойти зарабатывать деньги». Тут, конечно, мы задаем вопрос – куда пойти зарабатывать? В области IT? Работать ведь можно по-разному. Иногда студентов можно увидеть в виде курьеров. Но у меня был забавный случай на этот счет, когда курьер меня спрашивает: «Максим Юрьевич, а когда можно вам пересдать дисциплину?». Но все-таки есть и те, кто говорят: «Да, я готов прямо сейчас идти работать в IT-компании, я там тоже буду быстро расти, и у меня все будет хорошо», тем более, что компании дают прекрасные карьерные маршруты. И мы как университет должны находить свое новое место, переосмыслять то, каким должен быть современныйвуз. Наши студенты многие, если не большинство, действительно работают уже во время обучения в бакалавриате, даже без оконченного высшего», – отметил он.

В свою очередь, управляющая банка ВТБ в Свердловской области Валентина Жильцова отметила, что, по данным Росстата, в перспективе у тех, кто получил «вышку», больше возможностей – в том числе по зарплатным ожиданиям. «Статистика такова, что на 28-37 лет приходится пик, когда ты можешь заработать свой максимум, который ты еще должен сберечь. А у ИТ-отрасли большее плато: айтишники не идут в 44 года на спад. И это важный аргумент. А второй момент: есть прямая корреляция уровня высшего образования с заработной платой, что тоже подтверждает Росстат. И вот эти метания ребят, что «я курьером сотню-то заработаю, почему я в 22-23 года должен еще учиться?», разбиваются о неумолимые цифры статистики. Каркас образования должен быть», – привела аргумент она.

Кого заменит ИИ – сантехника или айтишника?

Конкурировать за кадры ИТ-отрасли приходится еще и с сектором рабочих специальностей. По данным HH.ru востребованность последних растет, и нередко медианные значения по зарплатам там бывают выше, чем в сфере информационных технологий.

Однако ситуация некритична, пояснила «Новому Дню» Екатерина Колесникова. «Есть люди, которые хотят и любят работать руками, и надо, чтобы они работали руками, надо, чтобы это были хорошо оплачиваемые профессии. В конце концов, мы большую часть жизни проводим на работе, и нужно, чтобы человек получал удовольствие от того, что он делает. Плохо, когда ты хочешь быть айтишником, а работаешь сантехником и делаешь свою работу абы как, хотя у тебя в ИТ призвание», – подчеркнула она.

А вот популярную в интернете «страшилку» о том, что специалистов в сфере ИТ заменит искусственный интеллект (в отличие от рабочих специальностей), эксперты развеяли. «Могу сравнить: раньше было много бухгалтеров, считали они вручную, на счетах, потом плавились калькуляторы. Стало меньше бухгалтеров? Нет, не стало. Просто они используют другие инструменты в работе. Возвращаясь к ИИ, есть исследование, что после ввода искусственного интеллекта люди стали не меньше, а больше работать – примерно на два часа. Идет расширение возможностей, которые позволяют сделать больше, качественнее. Но высшее образование при этом нужно: фундаментальные дисциплины – математика, физика, то, что позволяет быстро переобучаться», – добавила Колесникова.

Максим Новиков подтвердил, что некоторый страх и среди студентов, и среди преподавателей вуза, и среди компаний-партнеров о том, что всех заменит ИИ, есть, но на деле выходит по-другому. «Два года назад, когда приходили студенты на первый курс, мы предлагали им в течение первого семестра разработать готовый ИТ-продукт, который бы оценили специалисты отрасли. Предлагали с некой опаской – справятся или нет. Но уже тогда студенты со скрипом, но справлялись. В прошлом году, когда возможности ИИ выросли, студенты уже не испытывали проблем с разработкой работающего продукта. В этом году мы усложнили задачу – и в первые же дни предложили первокурсникам почувствовать в хакатоне и сделать за три дня такой продукт. И у всех получилось, у каждой команды», – привел пример глава бакалавриата радиофака. По его словам, государство открыто декларирует потребность в специалистах высокой квалификации. «Эта история будет отправной точкой для повышения сложности и интересности всех образовательных программ», – добавил он.

Екатерина Колесникова, в свою очередь, подтвердила: ИТ-компании готовы ко взаимодействию с вузами, чтобы на выходе получать подготовленных к решению практических задач специалистов. «Мы делаем акцент на том, чтобы развивать молодежь. Мы смотрели по-разному: и развитие молодежи – это самый быстрый способ обрасти качественными профессионалами. В том числе через соглашения с вузами. С УрФУ мы сделали ряд классных мероприятий: проводим интенсивы в гибридном формате, учим ребят онлайн, а самых активных уже приглашаем в офлайн-лагерь, по итогам которого лучших берем себе. Эо наша возможность совместно с университетом растить готовых «мидлов», которых не надо обучать и адаптировать, которые могут самостоятельно выполнять сложные задачи», – подчеркнула представитель «Т1».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

