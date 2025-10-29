Пермячка сломала ноги новой сожительнице своего бывшего мужчины.

Как сообщает пресс-служба суда Пермского края, конфликт между женщинами завязался на бытовой почве. Осужденная с подругами приехала домой к бывшему супругу, чтобы забрать вещи. Там ее встретила уже новая сожительница мужчины. После непродолжительной словесной перепалки завязалась драка, в ходе которой обвиняемая нанесла потерпевшей тяжелые травмы – множественные переломы обеих ног.

Суд приговорил пермячку к трем годам условно, но потерпевшая посчитала приговор слишком мягким и подала апелляционную жалобу. Вышестоящая судебная инстанция оставила приговор без изменений, поскольку при его вынесении были учтены смягчающие обстоятельства.

Пермь, Елена Васильева

