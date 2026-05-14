Мотофестиваль в Екатеринбурге начнут с молебна

В начале июня в Екатеринбурге пройдет фестиваль «Движение», посвященный мотокультуре и спорту. Он продлится три дня, с 5 по 7 июня, а главным днем станет суббота, 6 июня. По традиции, основные мероприятия фестиваля начнутся с мотопарада из Музейного комплекса в Верхней Пышме. Финальная точка пробега – Екатеринбург.

Церемония открытия начнется с молебна, который проведет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«Фонд Святой Екатерины уже третий год поддерживает фестиваль «Движение», который очень органично сочетает в себе и спорт, и патриотизм, и здоровый образ жизни, и глубокую духовную составляющую. Два года подряд мы проводили молебен у часовни святой Екатерины. С него начиналась программа фестиваля. В этом году мы с организаторами фестиваля решили провести большой молебен в Верхней Пышме – перед началом мотопарада. Богослужение возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. И таким образом мы продолжаем очень хорошую традицию начинать любое доброе дело с молитвы. Для гостей фестиваля мы подготовили новый экскурсионный маршрут – «Град святой Екатерины». Он начинается от часовни нашей небесной покровительницы, где хранится частичка ее мощей, далее включает в себя Свято-Троицкий кафедральный собор с уникальным иконостасом святой Екатерины и заканчивается в Ново-Тихвинском монастыре», – рассказала сегодня на пресс-конференции заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Екатеринбург, Елена Сычева

