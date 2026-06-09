Денис Паслер будет лично координировать деятельность минфина и борьбу с коррупцией

Губернатор Денис Паслер закончил формировать новый состав областного правительства и распределил обязанности между своими заместителями.

Как сообщает ДИП, несколько органов власти останутся под личным контролем губернатора. Это министерство финансов, министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка, министерство международных и внешнеэкономических связей и департамент противодействия коррупции.

Первый заместитель губернатора – министр промышленности и науки Алексей Шмыков координирует деятельность минпромнауки, минприроды, департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира, департамента ветеринарии, департамента государственных закупок, РЭК.

Назначенный накануне вице-губернатор Василий Козлов координирует деятельность департамента внутренней политики и департамента информационной политики.

Заместитель губернатора – министр здравоохранения Татьяна Савинова координирует деятельность минздрава, минобра, минсоцполитики, минкульта, минспорта, департамента молодежной политики.

Заместитель губернатора Дмитрий Ионин координирует деятельность минэкономики, министерства цифрового развития и связи, департамента по развитию туризма, департамента по труду и занятости населения.

Заместитель губернатора Сергей Швиндт координирует деятельность минстроя, минтранспорта, минЖКХ, департамента госжилстройнадзора.

Заместитель губернатора – министр по управлению государственным имуществом Алексей Кузнецов координирует деятельность МУГИСО и управления государственной охраны объектов культурного наследия.

Заместитель губернатора Азат Салихов координирует деятельность министерства общественной безопасности, департамента по обеспечению деятельности мировых судей, управления ЗАГС, управления архивами и управления делами губернатора и правительства.

Заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора Сергей Никонов координирует деятельность аппарата губернатора и правительства, а также администраций Горнозаводского, Восточного, Западного, Северного и Южного управленческих округов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube