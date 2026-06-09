Уральцы вошли в число заядлых любителей создавать музыку в нейросетях

Жители Свердловской области всё активнее используют нейросети для создания музыки и обработки голоса. С начала 2026 года трафик на такие сервисы вырос на 27%. Такие данные получили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Популярность ИИ-музыки растет вместе с интересом к нейрокаверам – перепевкам известных песен синтезированными голосами разных артистов. Один из ярких примеров – кавер на «Седую ночь» голосом Канье Уэста, который собрал 29 млн прослушиваний в Shazam.

Основная аудитория музыкальных нейросетей на Среднем Урале – абоненты 46-55 лет: на них приходится около 34% всего трафика. Еще около 27% активности обеспечивают пользователи 26-35 лет. Однако самый заметный рост вовлеченности демонстрируют свердловчане старше 56 лет. Несмотря на относительно небольшую долю трафика (4%), весной 2026 года они провели в музыкальных сервисах на 93% больше времени, чем годом ранее. Молодежь 14-25 лет занимает сравнительно небольшую долю по трафику (13%), но именно она чаще задает вирусные тренды.

Мужчины используют музыкальные нейросети заметно активнее женщин. На них приходится 60% трафика и 78% общего времени в сервисах.

В целом по России самым популярным сервисом для генерации музыки остается Suno – на него приходится 73% аудитории. На втором месте – Vocal Remover, который помогает выделять вокал из треков для дальнейшего его использования в каверах, им пользуется около 20% аудитории. Замыкает тройку сервис Udio, создающий музыку на основе текстовых промтов, с долей около 3%. При этом быстрее всего растут сервисы для работы непосредственно с голосом и для создания AI-каверов.

Ещё один оператор связи – МегаФон – подтверждает интерес к музыкальным нейросетям. Наиболее популярными днями для работы с ИИ стали вторник и среда. Как правило, трафик в эти дни на 20% выше среднедневных значений. Реже всего сервисами свердловчане пользовались в воскресенье и понедельник.

Екатеринбург, Елена Васильева

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