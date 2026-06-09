Артем Жога обсудил с уральскими омбудсменами защиту прав участников СВО

Полпред президента на Урале Артем Жога сегодня встретился с уполномоченным по правам человека Свердловской области Татьяной Мерзляковой и детским омбудсменом Татьяной Титовой.

Как рассказал Артем Жога в своих соцсетях, одной из основных тем для разговора стала помощь военнослужащим и их родным.

«Аппарат уполномоченного по правам человека ведет огромную работу по возвращению уральцев из плена – на сегодняшний день домой вернулось уже 200 свердловчан. Кроме того, правозащитники выезжают в муниципалитеты и встречаются с семьями бойцов: выясняют их потребности и стараются помочь. Только за прошлый год состоялось более 500 таких бесед. Недавно при содействии Татьяны Георгиевны Мерзляковой командование Центрального военного округа запустило первую в стране горячую линию по поиску раненых военнослужащих. Она пользуется спросом. Это сильнейшая поддержка для тех, кто ждет дома своих героев», – подчеркнул Жога.

С детским омбудсменом Татьяной Титовой полпред обсудил поддержку детей участников спецоперации и их летний отдых, отдельно остановившись на безопасности детей в период каникул.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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