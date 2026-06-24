Татьяна Савинова презентовала программу уральского долголетия на международном форуме превентивной медицины в Москве

Заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова представила международному медицинскому сообществу уральскую концепцию долголетия населения. Она выступила с тематическим докладом на III международном форуме превентивной медицины, который проходит в эти дни в Москве.

«Мы понимаем, что здоровье – это путь длиною в жизнь: от первого крика до пожилого возраста. Разработанный и поэтапно реализуемый в нашем регионе комплекс мероприятий позволяет окружить заботой каждого человека на всем протяжении его жизненного пути и направлен на увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения с 72,2 года в 2025 году до 81 года к 2036 году в соответствии с задачей, поставленной президентом России Владимиром Путиным», – подчеркнула Татьяна Савинова.

Перед российской системой здравоохранения стоят серьезные вызовы: за последние шесть лет в стране отмечен рост ряда хронических неинфекционных заболеваний, в частности, ожирения (на 58%), болезней эндокринной системы (на 50%), гипертонии (на 40%). Поэтому основной акцент в работе службы медицинской профилактики Свердловской области сделан на укреплении общественного здоровья и повышении мотивации уральцев к здоровому образу жизни. Так, в регионе работает проект «Добро на предприятие», помогающий заботиться о здоровье работающих свердловчан. В первом квартале 2026 года на рабочих местах было обследовано 10,6 тысячи человек.

В Свердловской области создана непрерывная цепочка заботы о будущих поколениях. Уникальным решением стало создание экосреды в медицинских учреждениях региона с использованием принципов салютогенного дизайна: беременные женщины могут выбирать в родовых комнатах природные локации, сочетающей визуальные эффекты, звуки и запахи. Популярностью у будущих мам пользуются «Лес», «Море», «Сады», «Горы» и так далее. За три месяца работы обновленных родовых перинатального центра Первоуральска необходимость медикаментозного обезболивания снизилась в 1,5 раза. Процент оперативных родов составляет 16%, что в два раза ниже среднеобластного показателя. Свои роды как «хорошие» и «отличные» оценивают 90% женщин, в то время как ранее процент удовлетворенности колебался в интервале 50-60%. Всего в 2026 году запланирован ремонт 55 родовых залов в перинатальных центрах Свердловской области, где принимают 80,6% всех родов в регионе.

Семейный вектор становится базой для профилактической работы медиков. Принцип «семья как команда» лежит в основе проекта «Азбука здоровья», ориентированного на борьбу с детским ожирением. Участие семьи в фестивалях, конкурсах, ярмарках здоровья переводит заботу о своем самочувствии из «абстрактной обязанности» в стиль жизни, где ребенок видит положительный пример со стороны взрослых.

«Мы активно привлекаем амбассадоров, чтобы дойти до каждого жителя. Состоялся фестиваль мотокультуры «Движение», в рамках которого впервые проехала колонна байкеров-медиков под флагами регионального движения «За медицину здорового долголетия», а на площадках говорили о ЗОЖ и проводили обследования для всех желающих. Достигнуты договоренности с футбольным клубом «Урал» об участии в фестивале «Город здоровья». Мы проводим спортивный фестиваль «Медицинские игры: Сила в здоровье», где врачи показывают пример пациентам», – рассказала Татьяна Савинова.

В планах на 2026 год – открытие двух центров медицины здорового долголетия в Екатеринбурге и Первоуральске. Это современная среда, где медицинская помощь будет сочетаться с комфортом, эстетикой и заботой о человеке. Концепция пространства основана на принципах биофильного дизайна, объединяющего достижения медицины и гармонию природных форм.

Концепция уральского долголетия была представлена на форуме ПРЕВЕНТМЕД, который объявлен Минздравом РФ главной профессиональной встречей для специалистов в области превентивной медицины. Мероприятие объединяет 3,5 тысячи участников и более 300 спикеров.

За два дня работы академики, директора федеральных медицинских центров, лидеры отрасли и международные топ-эксперты по старению и превентивной медицине обсудят общую доказательную базу, современные технологии управления здоровьем и возрастом, а также реальные кейсы и новые модели работы с пациентами.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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