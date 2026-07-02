российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Фонтан на Плотинке привязали, чтобы не уплыл (ФОТО)

Сегодня утром екатеринбуржцы заметили необычную картину на Плотинке: у фонтана стояли КамАЗы, а сама конструкция была зафиксирована тросами. Как пояснили в мэрии, из-за обильных дождей через плотину пошел большой объем воды, и возник риск, что сооружение унесет течением.

В администрации города отметили, что крепление фонтана в стандартных условиях, которые сохраняются почти круглый год, полностью надежно и не требует дополнительного усиления. Однако в сложившейся ситуации было принято решение зафиксировать конструкцию с помощью тросов и самосвалов.

Укрепление является временной мерой: как только большая вода спадет, КамАЗы и тросы уберут.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Фоторепортаж,