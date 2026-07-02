Фонтан на Плотинке привязали, чтобы не уплыл (ФОТО)

Сегодня утром екатеринбуржцы заметили необычную картину на Плотинке: у фонтана стояли КамАЗы, а сама конструкция была зафиксирована тросами. Как пояснили в мэрии, из-за обильных дождей через плотину пошел большой объем воды, и возник риск, что сооружение унесет течением.

В администрации города отметили, что крепление фонтана в стандартных условиях, которые сохраняются почти круглый год, полностью надежно и не требует дополнительного усиления. Однако в сложившейся ситуации было принято решение зафиксировать конструкцию с помощью тросов и самосвалов.

Укрепление является временной мерой: как только большая вода спадет, КамАЗы и тросы уберут.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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