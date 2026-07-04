В небе над Уралом начал скапливаться смог

На Урале объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Как сообщает Уралгидромет, погодные условия складываются таким образом, что вредные примеси в атмосфере будут скапливаться, не рассеиваясь. В связи с этим может появиться смог.

Отметим, что режим НМУ будет действовать три дня: 20 часов 4 июля до 20 часов 7 июля. В выходные в Свердловской области воздух должен погреться до 28 градусов выше ноля.

Екатеринбург, Елена Васильева

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