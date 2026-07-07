Пятый ребенок за три дня утонул в Свердловской области

В селе Патруши Сысертского района на реке Арамилка утонул 11-летний мальчик. Это уже пятый смертельный случай в регионе за три последних дня. Как сообщил представитель СУ СКР Свердловской области Александр Шульга, после смерти мальчика возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что в Сысертском районе четверо мальчиков на велосипедах отправились на местный пруд купаться без разрешения родителей. Находясь в воде, один из них неожиданно стал махать руками, но при этом, со слов очевидцев, не звал на помощь. Товарищи подумали, что их приятель просто балуется. Тревогу забили лишь тогда, когда он скрылся под водой. Тело 11-летнего ребёнка нашли только сегодня утром. Полковник Горелых добавил, что там, где погиб мальчик, до сих пор нет баннера «Купание запрещено», хотя этот вопрос поднимался еще месяц назад.

Полицейские намерены действовать решительно. «Представители МВД будут изымать безнадзорных несовершеннолетних с водоёмов и доставлять их в дежурные части, чтобы передать их лично в руки родителям, а в отношении самих родителей будут возбуждаться административные дела по ст. 5.35 КоАП РФ – ненадлежащее воспитание детей. Об остроте проблемы говорит тот факт, что только за минувшие сутки в области погибло на водоёмах трое детей», – отметил полковник Горелых.

Как уже писал «Новый День», в минувшие выходные на воде погибли двое подростков – 17-летний юноша в Каменске-Уральском и 13-летняя девочка в Нижнем Тагиле. Сегодня утром ГУ МЧС сообщило, что накануне один несовершеннолетний утонул в реке Пышме в городе Сухой Лог, другой – на акватории Нижне-Качканарского водохранилища в городе Качканар.

Сысерть, Елена Владимирова

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