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В Екатеринбурге столкнулись два самоката, на одном ехала женщина с ребенком (ФОТО)

Фото: ГАИ

Два электросамоката столкнулись вечером 5 июля на улице Халтурина в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе горГАИ, 44-летняя женщина ехала с 13-летним ребенком на личном электросамокате и врезалась в 17-летнего подростка на самокате из кикшеринга.

13-летний пассажир и 17-летний водитель прокатного самоката получили ушибы мягких тканей, после оказания медицинской помощи отпущены домой. В отношении 44-летней женщины вынесено постановление за нарушение пункта 24.8 Правил дорожного движения, которым запрещается перевозка пассажиров на средствах индивидуальной мобильности, если это не предусмотрено конструкцией устройства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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