Шеф-повар рассказал, как правильно пожарить лисички, чтоб они не были резиновыми

В Свердловской области начался сезон лисичек. Эти грибы обычно встречаются в хвойных лесах, в этом году их активно продают не только грибники-частники, но и крупные сетевые магазины. Коррекс-коробка на 250 гр стоит, в среднем, 300-500 рублей. Также в ресторанах Екатеринбурга начался фестиваль «УраЛисички», шеф-повара готовят особые позиции в меню, которые включают в себя этот гриб. Так, в рамках фестиваля можно попробовать хачапури, ризотто, стейки и бифштексы, жареху и пасту с лисичками. Есть и десерты с этими грибами – булочки «даниш» и даже мороженое.

Специально для «Нового Дня» шеф-повар Андрей Бескудников рассказал, что в приготовлении лисичек есть один секрет, который позволяет им после приготовлениями быть упругими, а не резиновыми, и не растерять аромат. «Многие грибники привыкли грибы перед чисткой замачивать. С лисичками этого делать точно не стоит. Они начинают работать как губка и впитывать воду. Лучше всего аккуратно почистить их от лесных соринок, земли сухим методом, идеально подойдет для этого щетка. После грибы нужно быстро ополоснуть водой и обсушить салфеткой», – пояснил он. Жарить лисички, по словам повара, следует на раскаленной сковороде без соли, с небольшим количеством масла. «Это нужно, чтобы они именно поджарились, сохранили текстуру. Соль я советую добавить в конце приготовления, она даст выход жидкости. Тогда же добавить щедрый кусочек сливочного масла и немного потушить на небольшом огне, чтобы эмульсия связала вкус», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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