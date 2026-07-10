Суд признал недействительными кредиты, оформленные на свердловчанку хакерами

Карпинский городской суд признал недействительными договоры микрозаймов, которые от имени местной жительницы заключил неизвестный злоумышленник, взломав ее страницу на Госуслугах.

Как сообщили в пресс-службе суда, в ночь с 6 на 7 января 2026 года неизвестный мошенник дистанционно оформил от имени жительницы Карпинска четыре договора займа на общую сумму свыше 30 тысяч рублей с процентной ставкой 292% годовых. Документы были подписаны простой электронной подписью через код подтверждения, направленный на абонентский номер истицы. Деньги поступили на ее банковский счет, но уже через нескольких минут были переведены на счета третьих лиц.

На суде выяснилось, что идентификация клиента проводилась через учетную запись женщины на портале «Госуслуги». При этом все операции по входу в личные кабинеты МФО, банка и портала осуществлялись с IP-адреса, зарегистрированного в Москве, тогда как сама женщина находилась в Карпинске.

Суд пришел к выводу, что воля истца на заключение сделок отсутствовала, а ее идентификационные данные были использованы без ведома владельца.

Все четыре договора займа признаны незаключенными. На микрофинансовые организации возложили обязанность не требовать с женщины возвращения займов. Кроме того, с каждой МФО в пользу истицы взыскана компенсация морального вреда в размере 3 тысяч рублей, а также штраф – по полторы тысячи с каждой организации.

Карпинск, Елена Владимирова

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