На улице Вайнера высадят почти 1,6 тысячи растений

В Екатеринбурге продолжается благоустройство улицы Вайнера – на участке от Ленина до Малышева. Основной этап работ планируют завершить к сентябрю. Как рассказали в мэрии, главный акцент в обновлении сделают на озеленении.

Так, в вазонах и клумбах высадят почти 1,6 тысячи растений 15 видов – среди них яблоня сибирская, спирея серая, гортензия метельчатая, котовник Фассена, тысячелистник обыкновенный. Общая площадь озеленения составит около 200 квадратных метров. Пока же на пешеходной улице идут земляные работы, рабочие чинят 50 опор освещения, обновляют ливневку и устройства водоотводных лотков.

Перемены коснутся и соседней улицы Попова: здесь асфальт заменят на бетонную плитку, обустроят газон. А на пересечении с Вайнера поставят небольшую сцену – для концертов и уличных событий. Обновят и подземный переход через Малышева – там заменят гранитную отделку стен. Рядом установят арт-объект «Куб», а вентиляционные шахты украсят инсталляциями. Дополнительно рабочие благоустроят участок переулка Театрального, от улицы Вайнера до переулка Банковского – его подсветят гирляндами. Общая длина светового украшения – 40 метров.

«К сентябрю мы планируем завершить основной этап работ на участке от проспекта Ленина до улицы Малышева и демонтировать строительные ограждения для открытия полноценного пешеходного трафика. В следующем строительном сезоне работа над проектом будет продолжена. Дальнейшая реализация зависит от итогового проектирования: объект может быть разделен на два или три этапа. Рассчитываем, что в течение ближайших двух лет реконструкция Уральского Арбата будет полностью завершена», – прокомментировал график работ Рустам Галямов.

Как ранее писал «Новый День», масштабный ремонт на Вайнера начался в конце июня. Пешеходную улицу почти полностью перекрыли – для пешеходов оставили узкие проходы с обеих сторон.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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