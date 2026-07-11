На Урале фиксируют новые подтопления после сильных дождей

В Свердловской области продолжается ликвидация последствий дождевых паводков. В связи с сильными осадками по данным на 11 июля повышенный уровень воды сохраняется на реках Нице (Ирбит) и Сосьве (поселок Гари). После прошедших дождей отмечается интенсивный подъем воды на реке Туре и на Чусовой. Как сообщает Свердловский ДИП, наиболее сложной ситуация является в следующих территориях:

Туринский МО: уровень воды в реке Туре за сутки поднялся на 26 см (до 648 см). Работают лодочные переправы.

Слободо‑Туринский МР: рост на 11 см (до 715 см). Действуют паромные переправы и катера.

Махневское МО: река Тагил поднялась на 22 см (до 358 см). Частично подтоплен участок автодороги Верхняя Синячиха – Махнево – Болотовское. В деревне Санкино подтоплены два приусадебных участка. Медицинское обеспечение и доставка продуктов организованы через лодочные переправы.

Ирбит и Ирбитское МО: уровень воды в реке Нице снизился на 6 см и составляет 712 см. В Ирбите подтоплены 166 приусадебных участков, дороги на 11 улицах, подъездные пути и мост по улице Орджоникидзе. Эвакуировано 22 человека, в ПВР размещены 28 человек. В Ирбитском МО подтоплено 54 приусадебных участка в 9 населенных пунктах.

Байкаловский МР: Ница поднялась на 8 см (до 797 см), организованы лодочные и паромные переправы. В деревне Шаламы подтоплены 3 частных дома и 3 приусадебных участка.

Талицкий МО: река Пышма поднялась на 23 см (до 471 см). Работает лодочная переправа, организовано дежурство пожарных расчетов и добровольных дружин.

Шалинский МО (деревня Мартьяново): из‑за подъема Чусовой разрушен подвесной мост; организована работа катера.

Режевской МО: подтоплено 10 приусадебных участков, 3 дачных и 7 садовых домов; размыта насыпная дамба, временно ограничено сообщение с деревней Чепчугово, эвакуирован один человек.

Артемовский МО: зафиксирован перелив через плотину реки Арамашки, затоплен участок автодороги, ограничено сообщение с деревней Бучино.

Также продолжается работа в территориях, где вода спала:

Нижнесергинский район: вода ушла, ведется восстановление мостов и очистка русла реки Заставки.

Нижний Тагил: активный спад, число подтопленных участков сократилось до 52 в четырех СНТ, транспортное сообщение восстановлено.

Первоуральск: город без подтоплений; в поселках остаточные подтопления (Билимбай – 7 участков), продолжается восстановление дорог.

Горноуральский округ: остаются подтопленными 112 участков в четырех СНТ, устраняются размывы дорог.

Кроме того, в Среднеуральске, Бисертском МО, ГО Верхний Тагил, Березовском МО, ГО Сухой Лог и Верхнесалдинском МО вода ушла полностью. В нескольких муниципалитетах сохраняются контролируемые локальные подтопления приусадебных участков и единичных домов.

Отметим, что штормовое предупреждение о сильных дождях, ливнях, грозах и граде действует на Урале до 13 июля.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube