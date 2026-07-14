МЧС: сегодня в Ирбитском районе затопит более 100 домов, в Камышловском – более 80

Гидрологическая обстановка в Свердловской области остается напряженной. В ближайшие сутки прогнозируются очень сильные дожди и ливни, а также увеличение объемов сброса воды с гидротехнических сооружений, что создает риски дальнейшего подъема уровня воды и подтопления новых территорий в отдельных муниципальных образованиях.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, за прошедшие сутки были затоплены 48 жилых домов (35 – в Камышловском районе, 13 – в Ирбитском районе) и 305 приусадебных участков.

Сегодня, по прогнозам спасателей, может затопить 225 жилых домов (Ирбитский район – 101, город Ирбит – 41, Камышловский район – 83) и 1057 приусадебных участков (Ирбит – 6, Ирбитский район – 180, Артемовский район – 422, Березовский округ – 30, Пышминский округ – 2, Камышловский район – 254, Талицкий округ – 32, Невьянский округ – 104, Нижний Тагил – 27).

Всего в зоне подтопления остаются 192 частных жилых дома, 11 дачных домов, 1252 приусадебных участка, 3 участка автомобильных дорог и 9 низководных мостов.

В развернутых пунктах временного размещения находятся 91 человек, включая 37 детей. Остальные пострадавшие граждане временно проживают у родственников и знакомых.

Мониторинг с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов и вертолета Ми-8 позволяет в режиме реального времени оценивать паводковую обстановку и оперативно корректировать маршруты спасательных подразделений.

К ликвидации последствий паводка и оказанию помощи жителям привлечено 417 человек и 104 единицы техники, в том числе от МЧС России – 276 человек и 82 единицы спецтехники.

Глава Ирбита Николай Юдин сегодня утром сообщил, что за ночь уровень воды в Нице поднялся еще на 25 сантиметров и достиг отметки 732 сантиметра. «Напомню, уровень воды высотой 740 сантиметров для Ирбита считается «опасным гидрологическим явлением». И по прогнозам, уже сегодня этот порог будет достигнут и превышен, что станет основанием для введения на территории муниципалитета режима ЧС. Тем не менее, прошу ирбитчан не расслабляться и заранее позаботиться о сохранности бытовой техники, ценных вещей, по возможности мебели, подняв все это как можно выше. При необходимости, не откладывая, переехать в ПВР», – призвал глава.

Также накануне был введен режим ЧС в Камышловском районе. Об этом сообщила в соцсетях спикер областного заксо Людмила Бабушкина. «Ситуация с паводками в Свердловской области, в том числе в Богдановичском округе остается напряженной. Поддерживаю оперативную связь с главами муниципальных образований. В связи с осложнением обстановки, режим чрезвычайной ситуации, ранее введенный в Пышме и Талицком городском округе, сегодня был распространен на Камышловский район. Предупреждение введено в Богдановиче», – написала спикер.

Ирбит, Камышлов, Елена Владимирова

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