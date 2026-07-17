17-летний уралец арестован по обвинению в диверсии на железной дороге

Центральное межрегиональное управление СКР на транспорте предъявило 17-летнему жителю Свердловской области обвинение в совершении диверсии на железной дороге (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе МСУТ, в начале июля 2026 года подросток согласился совершить поджог на объекте железнодорожного транспорта, о чем его попросил собеседник в социальных сетях. Обвиняемый совершил поджог двух релейных шкафов, а также иного железнодорожного имущества. После этого подросток скрылся, однако вскоре был задержан.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. СКР напоминает, что иностранные спецслужбы продолжают активно вербовать граждан, особенно несовершеннолетних, для совершения террористических актов и диверсий через социальные сети и мессенджеры. Если вам поступило предложение совершить преступление, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы. Важно отметить, что согласно статье 31 УК РФ лица, добровольно отказавшиеся от участия в террористической деятельности, не подлежат уголовной ответственности.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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