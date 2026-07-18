«Вы наша мощь и слава». Уральские металлурги празднуют профессиональный праздник

В Свердловской области отмечают День металлурга. Традиционно это важный праздник для Урала – именно здесь сосредоточены крупнейшие отечественные производства одной из ключевых промышленных отраслей.

Черная и цветная металлургия, трубопрокатные предприятия, производства уникальных сплавов и порошков – для целых городов региона металлургия является градообразующей деятельностью. В их числе Нижний Тагил, Серов, Полевской, Кировград, Ревда, Каменск-Уральский, Первоуральск, и другие. Во многих семьях сложились династии металлургов, благодаря чьему труду регион называют опорным краем державы и говорят «Россия сильна Уралом».

«Мощь и слава уральской металлургии – это сильные, трудолюбивые, упорные люди, искренне преданные своей «огненной профессии». Благодаря вашему мастерству, ответственности, предприимчивости Свердловская область успешно преодолевает все испытания и вызовы, четко выполняет важнейшие государственные задачи. Сегодня на территории региона работает около полусотни предприятий отрасли, в том числе и абсолютные лидеры по производству современных материалов.

Искреннее спасибо ветеранам – за опыт, за школу мастерства, за то, что передали свои знания новым поколениям. Спасибо молодым специалистам – за энергию, за свежие идеи, за готовность учиться и расти. Желаю новых успехов в вашем нелегком труде, счастья, благополучия, процветания, всего доброго!», – поздравил металлургов губернатор Свердловской области и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Паслер.

На сегодня свердловские предприятия являются лидерами отечественной металлургии, а иногда и мировой. Так, на Урале производят почти 100% всего российского титана, более трети катодной меди (по данным ТАСС). Занимать передовые позиции в отрасли свердловским предприятиям помогают программы модернизации оборудования и его автоматизации, внедрение цифровых технологий и контроля качества – все вместе это позволяет выходить на новые рынки сбыта, снижать нагрузку на окружающую среду, а также привлекать на современные рабочие места новые кадры. Способствуют этому и корпоративные программы обучения, и федеральный проект «Профессионалитет». Благодаря программам целевого обучения, развитию наставничества на предприятиях, а также конкурсам и карьерным трекам, молодые люди выбирают металлургию как дело своей жизни, а развитие современной инфраструктуры и благоустройства в малых городах, которое активно поддерживают промышленники и государство, позволяет развиваться, не покидая родных мест.

Екатеринбург, Елена Сычева

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