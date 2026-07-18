На Урале поздравление металлургов начали с Кировграда: открыли современный центр для молодежи и новое общежитие

В Свердловской области накануне началось празднование Дня металлурга – традиционно его широко отмечают именно на Урале. Так, накануне в Кировограде прошла торжественная церемония открытия Центра культурного развития. Первый камень заложили еще два года назад, накануне Дня России. В открытии Центра риняли участие губернатор Свердловской области Денис Паслер, министр культуры Свердловской области Илья Марков, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов, глава администрации Горнозаводского округа Евгений Каюмов, глава Кировграда Александр Оськин.

В Центре культурного развития есть VR-зона, выставочный зал, коворкинг, студия звукозаписи, кабинеты хореографии, библиотека, а также кинозал на 47 мест с самым современным оборудованием.

По словам главы города Александра Оськина, молодежь Кировграда сама предложила идею центра, ребята написали концепцию и активно участвовали в разработке проекта. В рамках частно-государственного партнерства металлурги градообразующего предприятия оказали помощь в выполнении проектно-сметной документации на сумму 7,8 млн рублей и оплатили дополнительные работы по освещению, разработке макетов и нанесению муралов на фасады, проведению отделочных работ в сумме 19,2 млн рублей.

«Многофункциональный Центр культурного развития в Кировграде – объект, который очень ждали горожане. Новое учреждение станет базой для 10 творческих клубов. Но я уверен, что на этой площадке будут собираться кировградцы самых разных возрастов и каждому найдется занятие по душе», – сказал губернатор Денис Паслер.

В ходе визита в Кировград делегация из уральской столицы познакомилась с ходом развития Кировградского филиала колледжа им. Ползунова. В 2021 году между министерством образования и молодежной политики Свердловской области, металлургами и ссузом было подписано соглашение о сотрудничестве.

Благодаря заключенному соглашению и воплощению проектов по развитию образовательной и материальной базы в 2024 году колледж стал победителем гранта в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Кроме того, гости осмотрели капитально отремонтированное общежитие колледжа. Рассчитанное на 140 человек, оно было восстановлено практически с нуля. В ходе работ были смонтированы конструктивные элементы, проведены отделочные работы, выполнен ремонт несущих и ограждающих конструкций, проведен монтаж инженерных систем и благоустройство территории, оборудованы прачечная, кухни, все помещения обеспечены современной мебелью.

«Общежитие колледжа – первое отремонтированное в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Благодарю металлургов за участие в реализации важных социальных проектов, которые созданы в Кировограде для молодежи и будущего города», – поблагодарил металлургов губернатор Паслер.

«Новый корпус общежития тоже важен: он решит проблему с жильём для ребят из посёлков и других регионов (например, из Челябинской области или Пермского края) и откроет им больше возможностей для получения качественного образования в нашем городе», – сказал глава Кировграда Александр Оськин.

Наконец, важным пунктом рабочей поездки губернатора стало участие в торжественных собраниях на градообразующих предприятиях Кировграда филиале «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» и ОАО «Кировградский завод твердых сплавов». Денис Паслер поблагодарил металлургов за труд, поздравил с профессиональным праздником и вручил государственные награды передовикам производства.



«Мы встречаем наш главный праздник с хорошими результатами: все плановые показатели достигнуты, предприятие работает стабильно и ритмично. Продолжаем заниматься модернизацией производства, реализовывать различные программы, в том числе социальные, – отметил директор АО «Уралэлектромедь» Владимир Колотушкин. – И я уверен, что все намеченные цели будут достигнуты, потому что мы работаем сплоченно, как одна команда, на общий результат. Очень ценю вклад каждого работника в наше общее дело. Благодарю за добросовестный труд, самоотдачу и преданность профессии металлурга. Желаю ветеранам, трудовому коллективу, нашим заводчанкам и всем жителям Кировграда крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях! С праздником, дорогие коллеги, с Днем металлурга».

Екатеринбург, Елена Сычева

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