7 нокаутов за вечер – в Екатеринбурге прошел турнир на голых кулаках

В екатеринбургской Академии единоборств РМК состоялся юбилейный турнир по боям на голых кулаках RCC Hard 20. Зрители увидели 12 ярких поединков, семь из них закончились нокаутами.

В главном событии вечера прошел титульный бой в тяжелом весе. Обладатель чемпионского кулона RCC Владимир Маркелов встречался с непобежденным нокаутером Сергеем Воропановым. Претендент активно начал поединок, взрывался опасными сериями, и в итоге в конце третьего раунда сумел оформить жесткий финиш. Воропанов мощным ударом слева вырубил чемпиона и стал новым обладателем кулона RCC Hard в тяжелом весе.

Были в карде и два претендентских боя. Андрей Шешин и Иван Никонов закатили рубку в трехраундовом поединке в легком весе. Более агрессивный Шешин весь бой работал первым номером, забрал победу судейским решением и стал претендентом на кулон, которым владеет Иван Нушкин. А в среднем весе главным претендентом на кулон стал Радик Каримов. Он уверенно разобрался с Михаилом Тарабриным и после боя бросил вызов чемпиону Дмитрию Савину.

На турнире RCC Hard 20 в кулачных боях дебютировали известный боец ММА Константин Симонов и чемпион лиги «Наше дело» Давид Нерсисян. Оба записали на свой счет первые победы в новой дисциплине: Симонов в ярком поединке одолел Родиона Семенчука, а Нерсисян разобрался с Жумой Иманбаевым.

Екатеринбург, Елена Сычева

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