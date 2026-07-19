В Каменске-Уральском подтопило перинатальный центр. Рожениц повезут в Екатеринбург

В Каменске-Уральском после сильных ливней подтопило кровлю перинатального центра. Пока будет решаться вопрос с ремонтом, рожениц станут переправлять в Екатеринбург. Об этом сообщила в мессенджере «Макс» замгубернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

По словам чиновницы, 19 июля в перинатальный центр приедут сотрудники Минздрава и финансово-хозяйственного управления – для оценки объёма работ, сроков и необходимых финансовых ресурсов на восстановление. Также туда направляют врачей-эпидемиологов областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики – они оценят санитарно-эпидемиологическую обстановку внутри перинатального центра и проработают возможность развернуть родовые залы на нижних этажах.

«Постараемся максимально быстро принять решения по восстановлению. До этого момента женщины Каменск-Уральской зоны перемаршрутизируются для родов в родильные дома города Екатеринбурга», – написала Савинова.

Также глава минздрава рассказала, что 18 июля в Североуральске, дорога к которому затоплена, по экстренным показаниям сделали кесарево сечение одной из пациенток. «Операцию выполнили врач акушер-гинеколог совместно с хирургом. И маму, и малыша уже перевезли в Краснотурьинск – сделали это вертолётом Центра медицины катастроф, который базируется в Краснотурьинске. Учитывая затопленный участок дороги, мною было принято решение о вертолётной эвакуации: пациентка требует наблюдения опытных акушеров-гинекологов перинатального центра и должна быть в обязательном порядке маршрутизирована именно туда», – отметила Савинова.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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