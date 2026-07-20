Загрязнение рек привело к водному коллапсу в Верхней Салде

Уже несколько дней жители Верхней Салды не могут пользоваться водопроводной водой – в ней выявлено превышение предельно допустимой концентрации аммиака.

Как сообщает городская администрация, жителям категорически запрещено использовать водопроводную воду для питья и приготовления пищи, для мытья посуды, овощей, фруктов, для гигиенических процедур, для поения домашних животных. Она пригодна только для смыва в туалете.

Глава Верхней Салды Александр Маслов сообщил на своей странице «ВКонтакте», что источник загрязнения установлен – это отходы птицефабрики, которые хранились в полях и попадали оттуда в притоки реки Исы, саму Ису, а оттуда – в Исинское водохранилище, питающее город. По словам главы, принят комплекс мер, исключающих дальнейшее попадание загрязняющих веществ в водоем. Строится заградительная дамба, птицефабрика организовала отсыпку скальным грунтом дороги для более тщательного укрепления отстойника, также принято решение усилить аэрацию, установив дополнительные компрессоры на дно Исинского водохранилища.

В городе работают министр природных ресурсов области Денис Мамонтов и министр энергетики и ЖКХ Алексей Рубцов. Роспотребнадзор проводит исследование проб воды по широкому спектру показателей, в том числе на бактерии и вирусы. Некоторые выполняются в течение нескольких дней. Как только будет готов полный перечень проб, протокол с результатами будет направлен во все инстанции.

С 19 июля в Верхней Салде организованы стационарные пункты розлива воды, их адреса опубликованы на странице администрации «ВКонтакте». Кроме того, управление социальной политики принимает заявки от маломобильных граждан на доставку воды на дом.

Верхняя Салда, Елена Владимирова

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