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«Справедливая Россия» не включила в предвыборный список 3 из 4 депутатов заксо

Партия «Справедливая Россия» определилась со своими кандидатами на выборах в региональное заксо, которые состоятся в сентябре.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского отделения СР, в общеобластную тройку вошли: руководитель отделения, депутат Госдумы Андрей Кузнецов; депутат заксо, бывший замминистра здравоохранения Екатерина Есина; участник СВО Максим Чирышев.

Среди кандидатов по 25 одномандатным округам – активист «Березовой рощи» Денис Каракоз (Ленинский округ Екатеринбурга) и председатель СПК «Баженовский» Наталья Баженова, которая в феврале этого года обратила внимание властей на проблемы производителей молока (Ирбитский округ).

В предвыборном списке не оказалось действующего вице-спикера заксо от СР Армена Карапетяна, неоднократно попадавшего в различные скандалы, а также депутатов Агарона Варданяна и Натальи Ибрагимовой.

Как уже писал «Новый День», ранее кандидатов в заксо выставили ЕР и «Новые люди». В тройке единороссов – губернатор Денис Паслер, участник СВО Максим Шоломов, первый вице-спикер заксо Аркадий Чернецкий; список «Новых людей» возглавляют депутат Госдумы Александр Демин, депутаты заксо Рант Краев (Агаджанян) и Леонид Хаютин (экс-ЛДПР). КПРФ пока представила в избирком только список кандидатов по 25 одномандатным округам, общеобластная тройка не утверждена.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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