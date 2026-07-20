В Свердловской области затоплено 544 жилых дома и почти 2900 садов

Гидрологическая обстановка в Свердловской области остается сложной. К уже пострадавшим районам добавились Серовский, Верх-Нейвинский и Полевской.

Как сообщили в ГУ МЧС, за сутки подтоплено 26 жилых домов (один – в Слободо-Туринском районе, 25 – в Ирбитском), 149 приусадебных участков (17 – в Верх-Нейвинском округе, 15 – в Туринском, 12 – в Слободо-Туринском, 26 – в Ирбитском, 79 – в Североуральском).

Всего на территории области затоплено 544 жилых дома, больше всего – в Ирбите (205) и Ирбитском районе (256), 20 дачных домов, 2874 приусадебных участка, 10 низководных мостов, 4 участка автомобильных дорог, ограничено автотранспортное сообщение с 22 населенными пунктами (776 домов, 1758 человек, из них 398 детей).

По прогнозам синоптиков, сегодня вода может прийти в 47 жилых домов (15 – в Серовском районе, 17 – в Верх-Нейвинском, 10 – в Ирбитском, 5 – в Камышловском) и на 325 приусадебных участков (33 – в Верх-Нейвинском, 15 – в Слободо-Туринском, 132 – в Асбестовском, 15 – в Ирбитском, 10 – в Камышловском, 60 – в Серовском, 60 – в Полевском), а также на 350 дачных участков в Верх-Нейвинском.

Из зон подтопления вывезено 407 человек, включая 97 детей. В ПВР временно проживают 86 человек, в том числе 27 детей. Остальные разместились у родственников и знакомых.

За минувшие сутки от паводковых вод полностью освободились 15 жилых домов и 57 приусадебных участков в 4 населенных пунктах 5 муниципальных образований.

В муниципалитетах не прекращаются масштабные восстановительные мероприятия: продолжается расчистка русел рек и дренажных систем, вывозят мусор, проводят оценку состояния мостовых переходов. Специалисты Роспотребнадзора начали дезинфекцию пострадавших территорий и организовали профилактическую вакцинацию населения.

Наиболее напряженная обстановка сохраняется в Верх-Нейвинском ГО, Серовском и Полевском муниципальных образованиях в связи с прохождением волны добегания, увеличенными сбросами с гидротехнических сооружений и обильными дождями.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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