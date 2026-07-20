В Алапаевске отпраздновали двухлетие храма Александра Невского

В Алапаевске прошло торжественное богослужение в честь двухлетия храма Александра Невского, который был построен по образцу и архивным чертежам святыни, утраченной в советское время. В этот день на литургии собрались сотни прихожан и почетных гостей – глава города Денис Толмачев, директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, спортсмены, братья и сестры милосердия.

За два года храм стал настоящей духовной доминантой города – его построили в непосредственной близости от исторического места на живописном холме у реки Нейвы. Этот вид встречает всех, кто въезжает в Алапаевск, а молодожены приезжают сюда на свадебные фотосессии.

«Храм очень гармонично и легко вписался в архитектурно-художественный облик нашего города, дополнив его духовную составляющую. На прихрамовой территории мы регулярно проводим общегородские мероприятия, посвященные семье и православным традициям. Это стало одной из изюминок Алапаевска: сюда приезжают не только паломники на международный фестиваль православной культуры «Царские дни», но и те, кто хочет побыть наедине, поговорить с Богом», – отметил глава города Денис Толмачев.

Рядом с храмом действует большая воскресная школа, открытая для всех желающих. Здесь с детьми и взрослыми работает настоятель храма отец Владислав, который в честь праздника принимает подарки – теперь в школе будет современный проектор.

Напомним, храм был построен силами жителей города при поддержке учредителей Фонда святой Екатерины и Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества.

Екатеринбург, Елена Сычева

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