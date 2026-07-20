В Свердловскую область идет жаркое лето

Период дождей на Среднем Урале подходит к концу, начавшаяся неделя будет теплой и сухой.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, 20 июля днем дожди и грозы еще вероятны на юге Свердловской области, но уже 21 июля циклон уйдет в Западную Сибирь, дожди прекратятся. На 5-6 дней в Свердловской области установится область повышенного атмосферного давления (барический гребень), которая обеспечит преобладание сухой погоды при температуре, превышающей норму на 1-3° (днем +24…+29°).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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