На пожаре в селе Курки погибли пенсионеры и их сын (ФОТО)

Три человека погибли на пожаре в частном доме в селе Курки Артинского района.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР Свердловской области Александр Шульга, дом вспыхнул утром 18 июля. Во время его тушения пожарные обнаружили тела трех человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

По версии следствия, 17 июля семья из четырех человек отмечала день рождения одного из них. Затем трое членов семьи ушли спать в дом, а четвертый родственник остался ночевать в бане. Под утро именно он заметил возгорание на веранде. Мужчина попытался сам справиться с огнем, но не сумел и вызвал пожарных.

Следователь устанавливает все обстоятельства случившегося. Проводятся необходимые судебные экспертизы. Рассматривается несколько возможных причин пожара, в том числе аварийный режим работы электропроводки.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что погибшему пенсионеру было 69 лет, его жене – 65, их сыну – 37, официально трудоустроен он не был. Все они характеризовались удовлетворительно.

Арти, Елена Владимирова

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