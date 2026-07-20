Бастрыкин взял на контроль ситуацию с водоснабжением Верхней Салды

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад о результатах расследования уголовного дела, возбужденного в связи с некачественным водоснабжением Верхней Салды.

Как сообщили в Информационном центре СКР, жалобы жителей Верхней Салды поступили в приемную Александра Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте».

«Длительное время единственным источником забора жизненно важного коммунального ресурса является Исинское водохранилище. Однако в настоящее время водоем оказался загрязнен из-за попадания в него отходов местной птицефабрики. Указанное привело к массовой гибели рыбы, а поступающая в жилые помещения граждан вода стала непригодна для потребления и бытовых нужд в связи с превышением предельно допустимой концентрации вредных веществ. Отмечается, что установленный график подвоза питьевого ресурса не соблюдается. Обращения в компетентные органы результатов не принесли. Указанная ситуация освещается в сети Интернет. В СУ СК России по Свердловской области по поступившим обращениям возбуждено уголовное дело», – сообщили в СКР.

Как уже писал «Новый День», жителям категорически запрещено использовать водопроводную воду для питья и приготовления пищи, для мытья посуды, овощей, фруктов, для гигиенических процедур, для поения домашних животных. Она пригодна только для смыва в туалете. В городе организованы несколько стационарных пунктов набора питьевой воды из автоцистерн.

Верхняя Салда, Елена Владимирова

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