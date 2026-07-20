Энергетики обновляют тепломагистраль, питающую микрорайон Широкая Речка (ФОТО, ВИДЕО)

Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании приступили к модернизации магистрали М-26 на улице Онуфриева, которая обеспечивает теплом 100 жилых домов и 40 административных объектов в микрорайоне Широкая Речка, а вместе с ними – важнейшие социальные учреждения: госпиталь ветеранов войн, онкологический центр и другие объекты. Рабочим предстоит обновить более 1 км тепловой сети, которая представляет собой две трубы диаметром 500 мм.

ЕТК продолжает модернизацию сетей

По словам исполнительного директора ЕТК Андрея Шмелькова, теплотрасса была проложена более 40 лет назад, исчерпала свой ресурс и подлежит замене. Новые трубы с пенополиуретановой изоляцией, имея высокую заводскую готовность, обеспечивают минимальные теплопотери. Они оснащены системой дистанционного контроля: при малейшей утечке система подает сигнал, и энергетики оперативно принимают меры. Срок службы таких труб – не менее 30 лет, а с учетом ремонтов и экспертиз – до 50 лет.

На месте уже выполнен демонтаж 80% старых железобетонных конструкций, смонтировано около 40% новых труб. Как рассказал заместитель начальника района Ленинских тепловых сетей Сергей Голубенко, специалисты делают подсыпку грунта и гравия, гидроизоляцию, укладывают новые железобетонные элементы, монтируют фитинги и фасонные части труб – иными словами, строят новый отрезок магистрали.

Интенсивные дожди в Екатеринбурге в текущем сезоне осложняют проведение земляных работ. Тем не менее, энергетики располагают необходимой техникой для водоотведения и укрепляют откосы, чтобы не допустить обрушений.

Завершить монтаж планируют к 20 августа, после чего начнутся промывка и дезинфекция трубопроводов. К 15 сентября – началу отопительного сезона – новые сети должны заработать в полную силу.

На время ремонта магистральной теплотрассы горячую воду в дома подают не по постоянной схеме, а по временно проложенному трубопроводу, пояснил Андрей Шмельков. При этом он добавил, что в моменты переключения временной схемы возможны кратковременные отключения горячего водоснабжения.

Как заявил заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко, в городе готовность к отопительному сезону по всем видам работ превышает 50%. В планах – замена 44 км тепловых сетей, 35 км водопроводных, более 10 км канализационных и 25 км электрических. Также в настоящий момент ведется подготовка инженерной инфраструктуры: тепловых пунктов, источников, котельных и электроподстанций. «Сейчас завершается третий этап гидравлических испытаний. Четвертый запланирован на начало августа. После опрессовок предстоит устранить все выявленные повреждения. К 1 сентября планируют наладить циркуляцию, чтобы пуск тепла прошел без сбоев», – добавил он.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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