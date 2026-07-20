Еще одна авиакомпания начала летать из Екатеринбурга в Абхазию

Уже вторая авиакомпания запустила прямые рейсы из Екатеринбурга до Абхазии. Первый самолет Nordwind Airlines вылетел из Кольцово в Сухум уже в прошедшие выходные.

Как рассказали в пресс-службе екатеринбургского аэропорта, авиакомпания будет выполнять рейсы на Boeing-737 дважды в неделю: в Сухум – по средам и воскресеньям, обратно – по вторникам и субботам. Время в пути – 3 часа 45 минут.

Стоимость билета в одну сторону начинается от 10,8 тысячи рублей.

Как уже писал «Новый День», с 1 июля по направлению Екатеринбург – Сухум летают также самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии». Рейсы выполняются дважды в неделю – по средам и воскресеньям. «Не секрет, что аэропорты Краснодарского края сегодня вынуждены работать в условиях ограничений. И Сухум является ближайшим на побережье аэропортом, который не испытывает этих трудностей», – ранее отмечал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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