У женщины случился отек Квинке во время окрашивания волос в парикмахерской

Жительница Новоуральска Ольга обратилась в суд, чтобы получить компенсацию за окрашивание волос, которое едва не стоило ей жизни.

Как рассказали в пресс-службе суда, в апреле 2025 года в Челябинске Ольга обратилась к парикмахеру, чтобы обновить цвет волос. За процедуру она отдала 25 625 рублей. Во время окрашивания женщине резко стало плохо. Приехавшая на вызов бригада скорой диагностировала острую аллергию немедленного типа – отек Квинке, который распространился на лицо. Причиной назвали химический состав краски.

Ольге пришлось пройти долгий курс лечения: она наблюдалась у трихолога, аллерголога и дерматовенеролога. Каждый подтвердил диагноз.

В ходе разбирательства суд назначил комплексную судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты пришли к однозначному выводу: услуга по окрашиванию не могла считаться безопасной для Ольги. При этом до процедуры у нее не было ни болезней кожи головы, ни проблем с волосяным покровом – то есть она не могла предполагать такой реакции организма на краску.

Суд встал на сторону истицы. Несмотря на то, что иск был удовлетворен частично, сумма получилась внушительной. Суд взыскал с ИП Васильевой Снежаны Игоревны стоимость окрашивания (25 625 рублей), неустойку (столько же), расходы на лечение (почти 5600 рублей), компенсацию морального вреда (10 тысяч) и штраф за отказ решить вопрос в досудебном порядке – более 33 тысяч рублей. Общая сумма выплат превысила 100 тысяч рублей.

Отметим, все производители красок для волос рекомендуют перед окрашиваем сделать аллергопробу на небольшом участке кожи.

Новоуральск, Елена Владимирова

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