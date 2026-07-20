В Шарташском лесопарке предупредили о падении деревьев из-за размытой почвы

В Шарташском лесном парке посетителей предупредили о возможном обрушении деревьев. Из-за обильных осадков грунт размывается, и корневые системы теряют опору. Это делает неустойчивыми даже внешне здоровые деревья – при сильном ветре они могут накрениться и упасть.

Инспекторы по охране окружающей среды ежедневно патрулируют территорию и убирают ветровал. Однако после каждого ливня число опасных участков только растет.

В администрации парка настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность при посещении лесной зоны: не гулять в лесу во время шквалистого ветра и сразу после него; обходить стороной сильно наклонившиеся деревья; при треске сверху немедленно покинуть зону возможного падения.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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