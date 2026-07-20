Экс-начальник отдела растениеводства МинАПК осужден за выращивание и продажу конопли

Академический районный суд Екатеринбурге вынес приговор бывшему начальнику отдела земледелия и растениеводства областного министерства агропромышленного комплекса Игорю Крупскому.

Как сообщили в пресс-службе суда, Крупского признали виновным в незаконном производстве и сбыте наркотических веществ, и приговорили к лишению свободы на 12 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

«Благодаря своему профессиональному образованию он прекрасно разбирался в растениеводстве и использовал эти знания, в том числе для организации подпольной нарколаборатории», – пояснили в суде.

Игорь Крупский вовлёк в преступную схему своего знакомого Игоря Соколова и ещё одного соучастника, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. На троих они закупили семена наркосодержащих растений и оборудовали помещение для выращивания: утеплили его, установили системы освещения, вентиляции, дренажа и автоматического полива с таймером. Также приобрели сушильные машины, вакуумный упаковщик и другое оснащение для переработки «урожая».

Преступная группа действовала с января 2023 по декабрь 2024 года. За это время злоумышленникам удалось вырастить более 140 растений и получить из них более 21 килограмма наркотических средств.

Правоохранители пресекли деятельность группы в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При обысках изъяли большое количество запрещённых веществ и оборудование для их производства.

Соколов приговорен к 12 годам в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил. На его обжалование у сторон есть 15 суток.

Как уже писал «Новый День», в декабре 2024 года сотрудники ФСБ обнаружили в поселке Белореченском шесть морских контейнеров наркотической конопли. Пять из них были приспособлены для сушки и фасовки, шестой – для выращивания, там нашли порядка 140 кустов каннабиса.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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