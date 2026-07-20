Артем Жога провел совещание, посвященное паводкам

Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, на котором шла речь о дождевых паводках в регионах.

Как отметил полпред, самая сложная ситуация фиксируется в Свердловской области: затоплено 2,7 тысячи приусадебных участков, свыше 500 жилых домов, объекты социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры. Также напряженная обстановка сложилась в нескольких муниципалитетах Челябинской области, растет уровень воды в реках Зауралья.

«Необходимо держать на контроле не только оперативную работу органов власти и профильных служб на подтопленных территориях, но и следить за ситуацией в населенных пунктах, которые могут попасть в зону риска. Важно своевременно принять превентивные меры: проработать вопросы возможной эвакуации, подготовить население, обеспечить запас продуктов и необходимых вещей. Также прошу следить за качеством питьевой воды и в случае загрязнения источников снабжения оперативно обеспечить жителям подвоз», – подчеркнул Артем Жога.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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