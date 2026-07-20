Детские сады Верхней Салды перейдут на одноразовую посуду

В Верхней Салде, где уже несколько дней нельзя пользоваться водопроводной водой из-за ее загрязнения аммиаком, все-таки открылись детские сады, но они работают по специальным требованиям Роспотребнадзора.

Как рассказал в мессенджере МАХ глава города Александр Маслов, для приготовления еды используют только бутилированную воду, вместо салатов и фруктов детям дают готовые соки, а с 21 июля детские сады перейдут на одноразовую посуду. Оплата уже прошла, в учреждениях ждут поставок. Для гигиены используются влажные салфетки, антисептики и бумажные полотенца.

Кроме того, Маслов рассказал, что сейчас в Верхней Салде воду гражданам подвозят семь автоцистерн: 6 машин стоят на постоянных точках – в самых густонаселенных районах, а седьмая до обеда развозит воду по детским садам и соцучреждениям, а после обеда – по отдаленным районам.

Воду для цистерн берут из скважин «Лесная» (МУП «ВКС») и «Новая» (ПАО «Корпорация ВСМПО‑АВИСМА»). По данным проверок вода соответствует санитарным нормам (СанПиН 1.2.3685‑21).

Также сегодня по поручению губернатора Дениса Паслера в город привезли четыре партии бутилированной воды. В каждой фуре – около 800 бутылей по 5 литров. Воду распределяют между социальными учреждениями, детскими садами и маломобильными жителями. Большую помощь в этом оказывает поисково-спасательный отряд «Урал».

Как уже писал «Новый День», с прошлой недели жители Верхней Салды не могут пользоваться водопроводной водой – в ней выявлено превышение предельно допустимой концентрации аммиака. Как сообщает городская администрация, жителям категорически запрещено использовать водопроводную воду для питья и приготовления пищи, для мытья посуды, овощей, фруктов, для гигиенических процедур, для поения домашних животных. Она пригодна только для смыва в туалете.

Верхняя Салда, Елена Владимирова

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