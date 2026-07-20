На «Красной строке» авторы получат шанс на публикацию своей книги

На книжном фестивале «Красная строка» участники смогут представить идеи своих будущих книг потенциальным издателям и читателям. В этом году книжное сообщество «Смысловая 226» проведет опен-колл «Место действия: Урал» для начинающих и уже публикующихся авторов.

Чтобы принять участие, необходимо подать заявку, включающую синопсис объемом до 10 тысяч знаков и отрывок текста от 15 до 40 тысяч знаков. Заявки принимаются до 10 августа включительно.

Авторы десяти лучших проектов пройдут интенсив по самопрезентации, актерскому мастерству и речи. Обучение состоится 21 и 22 августа, а 23 августа финалисты представят свои работы зрителям.

Платформа Ridero подготовила отдельный приз: один автор получит возможность опубликовать свое произведение. Книга будет напечатана и представлена на Международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/Fiction, рассказали организаторы фестиваля.

Как уже писал «Новый День», «Красная строка» пройдет с 21 по 23 августа в Историческом сквере. В этом году в честь 40-летия Свердловского рок-клуба тема фестиваля обозначена как «Эта музыка будет вечной». Хедлайнерами станут автор бестселлеров «Любимчик Эпохи», «Ген Рафаила» и «Желчный Ангел» Катя Качур, автор книг «Последний паром Заболотья» и «Бабушка сказала сидеть тихо» Настасья Реньжина, и Игорь Евдокимов, автор детективов о Российской Империи, таких как «Архив Корсакова» и «Доктор Фальк».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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