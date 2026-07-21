Санврачи продезинфицировали 500 домов и привили от гепатита А 3000 человек в зоне паводка

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» приступило к проведению дезинфекции объектов, которые ранее попали в зону затопления.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на 20 июля были обработаны 500 жилых домов, 264 частные скважины, 471 выгребная яма.

Кроме того, санитарные врачи участвуют в организации иммунизации населения: на подтопленных территориях от гепатита А привито свыше 3000 человек. Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора.

Как уже сообщал «Новый День», с начала июля на Урале шли ливневые дожди, которые привели к массовому подтоплению жилых домов и приусадебных участков в частном секторе. По состоянию на 20 июля было затоплено 544 жилых дома, больше всего – в Ирбите (205) и Ирбитском районе (256), 20 дачных домов, 2874 приусадебных участка, 10 низководных мостов, 4 участка автомобильных дорог, ограничено автотранспортное сообщение с 22 населенными пунктами (776 домов, 1758 человек, из них 398 детей).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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