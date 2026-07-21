На «Красной строке» выступит автор книги о Василии Уткине

Организаторы ежегодного книжного фестиваля в Екатеринбурге «Красная строка» назвали еще одного хедлайнера. Им станет Станислав Гридасов – составитель сборника «Книга Уткина: Мы тут жизнь живем», посвященного спортивному журналисту Василию Уткину.

Гридасов начал заниматься журналистикой в 14 лет – писал о спорте, книгах, моде, светской жизни и политике. Работал в газетах «Саратов», «Спорт-Экспресс», «Русский Телеграф», «Московские новости», «Известия», а также в журналах GQ и «PROспорт». В 1998 году основал сайт Sports.ru и до 2006 года был его главным редактором. Позже возглавлял журнал «PROспорт» и издательский дом «Индепендент спорт».

С 2016 года журналист сосредоточился на истории спорта, прежде всего советского периода. В центре его исследовательских интересов – довоенный и послевоенный футбол, спорт сталинской эпохи, рождение хоккея в СССР, повседневная жизнь советских спортсменов и «большой террор» в спортивной среде. Он автор книг «Кристальные люди» о саратовском «Кристалле», «Свидетели Игр» о московской Олимпиаде-80, а также ведущий подкаста «Спорт Советов».

Новое издание Гридасова – «Книга Уткина: Мы тут жизнь живем» – посвящена легендарному журналисту и комментатору Василию Уткину. Это сборник воспоминаний, текстов и живых зарисовок о человеке, который изменил язык спортивной журналистики и стал важной фигурой не только для футбольной аудитории, но и для всей современной медиакультуры.

Как уже писал «Новый День», «Красная строка» пройдет с 21 по 23 августа в Историческом сквере. В этом году в честь 40-летия Свердловского рок-клуба тема фестиваля обозначена как «Эта музыка будет вечной». Хедлайнерами станут также Катя Качур, Настасья Реньжина и Игорь Евдокимов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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