Памятник Николаю Кузнецову открыли после реконструкции (ФОТО)

В Екатеринбурге открыли после реконструкции памятник легендарному разведчику Николаю Кузнецову. Торжественное событие приурочено к 115-летию со дня рождения героя. На открытие монумента приехал полпред президента на Урале Артем Жога.

Полпред рассказал в соцсетях, что 12-метровый памятник разведчику был открыт в 1985 году в микрорайоне Уралмаш, где когда-то работал Николай Кузнецов. С тех пор памятник ни разу не ремонтировали, пока Русская медная компания не взяла эту задачу на себя.

«Подвиг Николая Кузнецова – символ патриотизма, стойкости и воли к Победе. Его пример вдохновляет подрастающее поколение россиян и наших бойцов на Донбассе!» – подчеркнул Артем Жога.

В годы Великой Отечественной войны Николай Кузнецов не только добывал ценные разведданные в тылу противника, но и ликвидировал крупных немецких чиновников и военачальников на территории Западной Украины. В общей сложности он лично уничтожил 11 должностных лиц. В 1944 году, чтобы не попасть живым в руки противника, разведчик подорвал себя гранатой. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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