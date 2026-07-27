Уральцы скупают фильтры для воды и пишут жалобы на Водоканал

Уральцы скупают бытовые проточные фильтры, которые устанавливаются на душевые лейки и краны. Пользуются популярностью как сложные конструкции, которые улавливают грязь и химические соединения, так и простые насадки из нетканого полотна. Это вынужденная мера, так как в последние пару недель екатеринбуржцы и жители других городов Свердловской области жалуются на ухудшение качества водопроводной воды: она грязная, мутная, плохо пахнет.

Снижение качества холодного водоснабжения началось после паводка. Жители региона пишут жалобы на местные Водоканалы через «Госуслуги. Дом» и «Решаем вместе», однако ситуацию это пока никак не меняет. В администрации Екатеринбурга пояснили через неофициальный телеграм-канал, что приходится «держать баланс между объемами подаваемой воды и ее прозрачностью», при этом у санитарных врачей нет претензий по примесям. Когда стабилизируется ситуация с водой, пока неизвестно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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