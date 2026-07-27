На парковке ТЦ «Академический» загорелся автомобиль – эвакуировали 350 человек

В Екатеринбурге на парковке торгового центра «Академический» вспыхнул пожар. Из здания начали эвакуировать людей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, загорелся автомобиль. Сигнал о пожаре по адресу: Краснолесья, 133, поступил в 15:39. Площадь возгорания составила один квадратный метр.

Пожарные потушили огонь уже в 15:45. До их прибытия самостоятельно эвакуировались 350 человек.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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