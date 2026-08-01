Екатеринбург отмечает день города под проливным дождем (ВИДЕО)

Екатеринбург сегодня отмечает день города – со дня основания уральской столицы исполняется 303 года.

К сожалению, 1 августа погода не радует ни горожан, ни гостей города. Ночная гроза плавно перешла в проливной дождь, температура воздуха упала до 16 градусов вышел ноля, которые на улице ощущаются как 11 градусов. Осадки будут продолжаться в Екатеринбурге до утра. Однако это не мешает готовить к площадки к праздничным мероприятиям.

Как сообщает «Новый День», на Плотинке на главной сцене в эти минуты идет саунд-чек группы «Смысловые галлюцинации». Вечером она, а также Настя Полева и «Урфин Джус» выступят перед зрителями, которые не побоятся идти на улицу в плохую погоду.

Екатеринбург, Елена Васильева

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