В День города в Екатеринбурге выпало более 40% месячной нормы осадков

За первые сутки августа в разных районах Среднего Урала выпало от 30% до 80% месячной нормы осадков, а кое-где – и все 100%.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, дожди, вызванные медлительным циклоном, уже выполнили месячный план по осадкам на крайнем севере региона – в Североуральске, Карпинске, Краснотурьинске, Кытлыме. В Екатеринбурге в День города выпал 31 мм осадков, что соответствует 41% августовской месячной нормы.

В июне количество осадков составило 200 мм – наибольшая сумма за последние 67 лет. В Екатеринбурге выпало 196,8 мм, это намного больше, чем в прежде рекордном 1986 году (168,3 мм).

В июле выпало 154,6 мм осадков – 1 место в ряду влажных месяцев (прежний максимум в 1994 году – 142,9 мм). Сумма осадков в Екатеринбурге 176 мм, это лишь 6-й результат. На первом месте остается 1993 год (227,6 мм).

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42