Осуждена серовчанка, которая топором разгромила магазин

Серовский районный суд вынес приговор местной жительнице, обвинявшейся в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе суда, 1 февраля 2026 года женщина по имени Лариса, будучи в нетрезвом состоянии, зашла в продуктовый магазин за новой порцией алкоголя. Вернувшись домой, она неожиданно вспомнила, что продавец посмотрела на нее «как-то не так». Схватив топор, женщина отправилась «восстанавливать справедливость».

В магазине нетрезвая покупательница разнесла витрины и холодильники, ущерб превысил 259 тысяч рублей. Продавцы, испугавшись за свою жизнь, укрылись на складе.

Наряд полиции, прибывший на место, задержал нарушительницу. В суде Лариса раскаялась, признала вину и даже удивилась, что оказалась способна на такое.

Суд, оценив глубину раскаяния, признал Ларису виновной по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Ее приговорили к принудительным работам на срок 2 года 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы. Материальный ущерб удовлетворен частично в сумме 159 439 рублей (ранее осужденная добровольно возместила потерпевшей 100 000 рублей). Кроме того, суд взыскал с Ларисы К. моральный вред 50 000 рублей.

Серов, Елена Владимирова

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