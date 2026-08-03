С начала лета в водоемах Екатеринбурга утонули 14 человек, в том числе двое детей

С начала лета на водных объектах Екатеринбурга утонули 14 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил в соцсетях глава города Алексей Орлов.

Мэр рассказал, что власти выставляют знаки безопасности на береговых линиях и устанавливают навигационные буи на акватории Верх-Исетского пруда, но важно, чтобы жители сами четко знали правила безопасного поведения на воде и неукоснительно их соблюдали. При этом необходимо помнить: ни один из городских водоемов не одобрен Роспотребнадзором для купания.

Напомним, на прошлой неделе 17-летний подросток утонул в акватории карьера Старая Линза под Екатеринбургом, а 9-летний мальчик погиб в водоеме парк-отеля «Евразия».

Екатеринбург, Елена Владимирова