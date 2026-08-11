В уральском оздоровительном лагере заболели дети

В Верхотурском районе заболели дети, отдыхающие в оздоровительном лагере «Актай» в поселке Привокзальном.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 10 августа рвота и недомогание появились у 8 детей, но, возможно, заболевших окажется больше.

Прокуратура проводит проверку лагеря, в том числе организацию питания в нем.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Устанавливается точное количество пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью.

Верхотурье, Елена Владимирова

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