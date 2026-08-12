«Коляда-театр» продолжит бесплатно пользоваться зданием на проспекте Ленина

Коллектив «Коляда-театра» сможет продолжить работу в принадлежащих муниципалитету помещениях на проспекте Ленина, 101. Об этом заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Мы находимся на стадии заключения договора о продлении безвозмездного пользования муниципальным имуществом. Театр востребован у жителей и гостей Екатеринбурга, и то, что продолжается творчество Николая Владимировича Коляды, – это большое дело», – цитирует Орлова пресс-служба мэрии.

Кроме «Коляда-театра», бесплатно или на льготных условиях муниципальные помещения арендуют еще несколько культурных и социально ориентированных организаций. Так, на улице Куйбышева, 97, уже много лет работает Свердловское отделение Союза художников России, на улице Бажова, 55, – единственный в России Музей карикатуры, основанный Максимом Смагиным, на Мичурина, 59, – инклюзивная детская театральная студия «Чудо», на 7-м километре Сибирского тракта – региональное отделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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