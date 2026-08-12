Свердловчане чаще ищут работу менеджерами по продажам, упаковщиками и администраторами

Рейтинг самых популярных профессий у жителей Свердловской области возглавили менеджеры по продажам – на них приходится 59,1 тысячи резюме. На втором месте – упаковщики (31,4 тысячи), на третьем – администраторы (29,4 тысячи). В десятку также вошли водители, разнорабочие, официанты, продавцы-консультанты, курьеры, бухгалтеры и специалисты контактного центра.

По данным аналитиков hh.ru, у каждой возрастной группы свои приоритеты. Соискатели от 14 до 18 лет чаще всего ищут первую работу в сфере услуг с гибким графиком и минимальными требованиями к опыту: официанты – 10% резюме, упаковщики – 8%, разнорабочие – 7%, курьеры – 6%, менеджеры по продажам – 5%.

Свердловчане до 30 лет предпочитают должности менеджеров по продажам (7%), администраторов (4%), продавцов-консультантов, официантов, барменов и бариста (по 3%), а также упаковщиков, комплектовщиков и маркировщиков (по 3%).

Кандидаты старше 40 лет хотят работать водителями и бухгалтерами (4% резюме), а также упаковщиками и разнорабочими (1-2%).

Самая популярная профессия среди свердловчан старше 60 лет – водитель (6% резюме). В этой возрастной категории популярностью пользуются работа охранниками (2%) и продавцами (2%), а также упаковщиками заказов (3%).

Екатеринбург, Дарья Деменева

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