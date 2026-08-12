В Свердловской области выпустилось рекордное число стобалльников

В этом году в Свердловской области 289 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Для сравнения: в прошлом году стобалльников было 163.

Высокие результаты показали ученики лицеев № 12 и № 130, гимназий № 2, 9, 210 в Екатеринбурге, школ № 4 и № 22 в Верхней Пышме, а также школы № 7 в Первоуральске.

Как сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в соцсетях, лучше всего выпускники справились с литературой – 101 высокобалльный результат. В топ-5 предметов также вошли: физика (56 стобалльников), химия (37), русский язык (35), информатика (23).

Помимо этого, выросло и число медалистов: в этом году их 2986 человек, тогда как в прошлом – 2470.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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