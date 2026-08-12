Путин похвалил Екатеринбург и Челябинск

Президент России Владимир Путин, находясь с рабочим визитом в Улан-Удэ, провел заседание президиума Государственного совета. На нем глава государства отметил регионы, в которых общественный транспорт развивается лучше всего.

«В нашей стране есть примеры комплексного, по-настоящему прорывного, ориентированного на запросы жителей развития общественного транспорта. Здесь лидируют мегаполисы: Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск»,– сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что «успехи достигаются за счет не только бюджетных вложений, но и других инвестиционных инструментов». «Огромную роль здесь играют грамотные, перспективные управленческие подходы и прежде всего тесная увязка транспортной системы с градостроительной политикой, в том числе с учетом развития опорных населенных пунктов», – добавил он.

Путин также призвал регионы активнее использовать ИИ, чтобы составлять расписание, менять маршрутные сети и корректировать их, в зависимости от востребованности у горожан.

Екатеринбург, Елена Сычева

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